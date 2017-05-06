Плотников тренируется с Мозякиным и Ткачевым в составе сборной России

Сборная России начала подготовку ко второму матчу в групповом турнире чемпионата мира по хоккею-2017 против команды Италии. В сегодняшней тренировке приняли участие все игроки, кроме нападающих Кирилла Капризова, Андрея Светлакова и защитника Алексея Береглазова. Они не были включены в начальную заявку сборной России, состоящую из 22 игроков.

Напомним, в первом матче команда Олега Знарка победила сборную Швеции по буллитам со счетом 2:1.

Сегодня хоккеисты занимались в тех же сочетаниях звеньев, которые были в третьем периоде игры против Швеции:

вратари – Игорь Шестеркин, Андрей Василевский, Илья Сорокин;

"черные" – Антипин – Белов, Панарин – Шипачев – Дадонов;

"красные" – Миронов – Проворов, Гусев – Наместников – Кучеров;

"белые" – Науменков – Зуб, Мозякин – Ткачев – Любимов, Плотников;

"синие" - Гавриков – Киселевич, Телегин – Андронов – Ничушкин, Барабанов. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Матч Италия – Россия пройдет в воскресенье, 7 мая, и начнется в 13.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию этой игры.