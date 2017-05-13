Пикар займет место в воротах Канады в матче против Швейцарии

Главный тренер сборной Канады Джон Купер сообщил, что в воротах со швейцарцами в матче чемпионата мира по хоккею-2017 сыграет Кэлвин Пикар. Ранее на турнире 25-летний канадец сыграл в двух из четырех игр своей команды.

- Кэлвин Пикар будет играть в матче против сборной Швейцарии, - цитирует "Р-Спорт" Купера.

Матч Канада - Швейцария состоится сегодня, 13 мая, начало - в 21.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.