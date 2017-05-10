Петер Регин: "Из десяти игр с Россией мы в лучшем случае можем выиграть раз"

Нападающий финского "Йокерита" и сборной Дании Петер Регин подчеркнул, что ни он, ни кто-то еще не могут понять, как можно остановить форварда национальной команды России и магнитогорского "Металлурга" Сергея Мозякина. Сборная Дании во вторник одержала победу над командой Словакии в матче группового этапа чемпионата мира в серии послематчевых буллитов со счетом 4:3. Следующую игру датчане проведут в четверг со сборной России. Мозякин 8 мая во встрече с командой Германии получил травму головы и был доставлен в больницу. Подозрение на сотрясение мозга у хоккеиста не подтвердилось, но в среду он пройдет повторное обследование.

– Конечно, самый опасный игрок КХЛ в составе сборной – это Мозякин, – приводит "Р-Спорт" слова Регина. – Это один из лучших хоккеистов, играющих в Европе, я очень большой его фанат. В "Йокерите" мы пытались его остановить хоть как-нибудь, но он продолжал забивать. Совершенно не представляю, как его можно остановить. Его статистика говорит, что не я один не могу решить этот вопрос. Но и без Мозякина у россиян достаточно очень опасных игроков. Например, Панарин или Шипачев. В общем, там достаточно тех, кто может нам забить. Это будет невероятно тяжелая игра для нас, без всяких вопросов. Мы постараемся показать все, на что мы способны, но и этого может не хватить. Если у нас получится хороший старт, и мы сможем оставаться в игре как можно дольше, это уже будет неплохо. Думаю, что из десяти игр с Россией мы в лучшем случае можем выиграть раз.