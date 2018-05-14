Петер Бондра: "Мы "уснули" после победы на чемпионате мира в 2002-м году"

Бывший нападающий "Вашингтона" и экс-генеральный менеджер сборной Словакии Петер Бондра заявил, что развитие хоккея в стране приостановилось после победы национальной команды на чемпионате мира-2002. В последний раз словацкие хоккеисты выходили в плей-офф турнира шесть лет назад, когда играли в финале против сборной России (2:6).

– Если быть честным, то в последние годы мы немного затормозились в развитии, – цитирует ТАСС Бондру. – У нас небольшая страна, и количество хоккеистов в ней оставляет желать лучшего – мы "уснули" после 2002 года, – сказал Бондра. – Раньше государство помогало в развитии действительно талантливых игроков, но чтобы сейчас заниматься хоккеем в Словакии, нужны гораздо более серьезные средства, чем в мое время, и поэтому, видимо, у нас нет так много по-настоящему известных игроков в мире.

Мы впервые выиграли золото и после этого никогда не добивались ничего подобного. Для Словакии это был настоящий праздник. Я сам с особыми чувствами вспоминаю те времена, которые стали одними из лучших в карьере.

Здено Хара (серебряный призер чемпионата мира-2012 года, выступающий за "Бостон". – Прим. "СЭ") мог приехать, но у него был долгий и тяжелый сезон, плюс есть травма, с которой он выступал. Он не сможет помочь сборной, как и другие сильные представители словацкого хоккея. Но зато появляется шанс у молодых хоккеистов, которые могут проявить себя на международной арене, и мне приятно видеть в нашей заявке 19-20-летних ребят.

В настоящий момент составе словаков на чемпионате мира в Дании только три представителя НХЛ: защитники Андрей Секера ("Эдмонтон") и Кристиан Ярош ("Оттава"), а также форвард Томаш Юрчо ("Чикаго").

Следующая игра команды состоится 14 мая, начало – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Словакия.

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