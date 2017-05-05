Первый канал покажет все матчи сборной России на ЧМ

Первый канал покажет все матчи сборной России на чемпионате мира в прямом эфире. Турнир стартует сегодня во Франции и Германии.
Расписание трансляций:
Швеция – Россия, 5 мая, начало - в 17.15
Италия – Россия, 7 мая - 13.15
Германия – Россия, 8 мая - 17.15
Россия – Дания, 11 мая - 17.15
Россия – Словакия, 13 мая - 17.15
Россия – Латвия, 15 мая - 21.15
Россия – США, 16 мая - 17.15
Также Первый будет в режиме онлайн транслировать четвертьфинал, полуфинал (с участием России в случае ее выхода в плей-офф) и финальную игру чемпионата. Комментаторами будут Андрей Голованов и Александр Кузмак.
Сегодня, 5 мая, сборная России сыграет со Швецией в первом матче чемпионата мира. Начало встречи – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.
Dorognik.
Сегодня у нас Россия-Швеция начинается в 21.30 по местному, с опозданием на 15 минут, ибо Первый канал не всегда Первый. Зачем они вообще берутся показывать?
11:00
vsvtjo
Знаю я эту прямую трансляцию. Матч закончился, а я в Новокузнецке еще ее жду
10:48
gayduk
Задолбают дурацким хоккеем!
10:42
морпех
Ага!Помнится,как - то раз уже показал Кубок первого(!!!)канала!)))А вообще,если(не дай Бог!)Россия не выйдет из группы - опять прекратит трансляции???И,кстати,уже дурной знак 9(или в преддверии 9)мая опять игра с немцами,как бы не опозориться...
10:41
аПРАВлиЯ
невероятная щедрость от первого канала...значит знают что будет хорошее шоу)))гуся то не будет как я понял...он не может красиво комментировать)
10:28
MAPKJIAP
Первый канал??? это дурной знак и неуважение к хоккейным болельщикам=))) МатчТВ что тогда Малахова будет показывать?
10:08