Первый канал на своем сайте покажет все матчи сборной России на ЧМ

Первый канал в рамках спецпроекта на своем сайте покажет все матчи сборной России на чемпионате мира в прямом эфире. Турнир стартует сегодня во Франции и Германии.

Расписание трансляций:

Швеция – Россия, 5 мая, начало - в 17.15

Италия – Россия, 7 мая - 13.15

Германия – Россия, 8 мая - 17.15

Россия – Дания, 11 мая - 17.15

Россия – Словакия, 13 мая - 17.15

Россия – Латвия, 15 мая - 21.15

Россия – США, 16 мая - 17.15

Также Первый будет в режиме онлайн транслировать четвертьфинал, полуфинал (с участием России в случае ее выхода в плей-офф) и финальную игру чемпионата. Комментаторами будут Андрей Голованов и Александр Кузмак.

Сегодня, 5 мая, сборная России сыграет со Швецией в первом матче чемпионата мира. Начало встречи – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.