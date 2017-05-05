Чемпионат мира

10:01 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Первый канал на своем сайте покажет все матчи сборной России на ЧМ

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Первый канал в рамках спецпроекта на своем сайте покажет все матчи сборной России на чемпионате мира в прямом эфире. Турнир стартует сегодня во Франции и Германии. 

Расписание трансляций: 

Швеция – Россия, 5 мая, начало - в 17.15

Италия – Россия, 7 мая - 13.15

Германия – Россия, 8 мая - 17.15

Россия – Дания, 11 мая - 17.15

Россия – Словакия, 13 мая - 17.15

Россия – Латвия, 15 мая - 21.15

Россия – США, 16 мая - 17.15

Также Первый будет в режиме онлайн транслировать четвертьфинал, полуфинал (с участием России в случае ее выхода в плей-офф) и финальную игру чемпионата. Комментаторами будут Андрей Голованов и Александр Кузмак.

Сегодня, 5 мая, сборная России сыграет со Швецией в первом матче чемпионата мира. Начало встречи – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.

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КОММЕНТАРИИ (11)
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RoyalHunter

Инопланетный разум1 на спортбокс.ру трансляции будут. Матч-игра же показывает

11:24

Инопланетный разум1

На Матч Игра еще будет,в нормальном прямом эфире для всех регионов,с гимном и нормальными комментаторами,живем,посоны!))

11:22

Весёлый©

Хватит. Это. Терпеть.

11:22

Инопланетный разум1

Какая страна,какая лига-так и показывают...Все через ж.Слов нет.Надеюсь,где-нибудь найдется трансляция хоть на шведском,но без 15-минутной задержки и без голованова.

11:18

RoyalHunter

б... вот это "подарок" всем любителям хоккея

11:10

Dorognik.

Сегодня у нас Россия-Швеция начинается в 21.30 по местному, с опозданием на 15 минут, ибо Первый канал не всегда Первый. Зачем они вообще берутся показывать?

11:00

vsvtjo

Знаю я эту прямую трансляцию. Матч закончился, а я в Новокузнецке еще ее жду

10:48

gayduk

Задолбают дурацким хоккеем!

10:42

морпех

Ага!Помнится,как - то раз уже показал Кубок первого(!!!)канала!)))А вообще,если(не дай Бог!)Россия не выйдет из группы - опять прекратит трансляции???И,кстати,уже дурной знак 9(или в преддверии 9)мая опять игра с немцами,как бы не опозориться...

10:41

аПРАВлиЯ

невероятная щедрость от первого канала...значит знают что будет хорошее шоу)))гуся то не будет как я понял...он не может красиво комментировать)

10:28

MAPKJIAP

Первый канал??? это дурной знак и неуважение к хоккейным болельщикам=))) МатчТВ что тогда Малахова будет показывать?

10:08