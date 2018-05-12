Пьер-Люк Дюбуа: "Честно говоря, не нравится играть против Панарина. Он настолько хорош"

Нападающий "Коламбуса" и сборной Канады Пьер-Люк Дюбуа рассказал спецкору "СЭ" Игорю Еронко о российских партнерах по "Блю Джекетс", причинах поражения в плей-офф от "Вашингтона" и важности чемпионата мира.

– С Панариным поездку на чемпионат мира обсуждали?

– Немного. Он меня поздравил с тем, что я попал в состав сборной Канады и поеду на чемпионат мира. И сказал, что на больших площадках нужно побольше кататься и почаще включать голову. Он весь этот сезон что-то мне подсказывает, помогает.

– И как вам на больших площадках – нравится?

– Да, это прикольно. Все по-другому. Пространства больше. Меньше силовой составляющей. Ногами больше работать приходится, больше кататься, зато проще играть в пас, уходить от защитников. В целом – классно. Мне такой хоккей по душе.

– Вам бы хотелось против Панарина-то сыграть?

– О да. Хотя мне, честно говоря, не нравится играть против него. То есть мне бы очень хотелось сыграть против него. Но он настолько хорош, что не очень-то и хочется. Но было бы забавно встать с ним на точку. Ну, или побороться с ним за шайбу. Жаль, что он не приехал. Но, может, хотя бы против России сыграю. У нее всегда интересная команда. Из каких бы лиг ни собирались игроки. Всегда мастеровитые, техничные. Мне кажется, мы так или иначе встретимся на этом турнире. И это будет весело.