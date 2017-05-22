Пелагея: "Не думаю, что поражение от Канады – трагедия"

Жена нападающего сборной России Ивана Телегина известная певица Пелагея подчеркнула, что не считает поражение от команды Канады в полуфинале чемпионата мира трагедией, передает из Шереметьева корреспондент "СЭ" Евгений БЕЛОУСОВ. Сегодня ночью российские хоккеисты вернулись в Москву из Кельна.

Россия завоевала бронзовые медали, обыграв в матче за третье место Финляндию – 5:3. Чемпионом стала Швеция, победившая в финале Канаду по буллитам со счетом 2:1.

"СЭ" вел прямую трансляцию встречи команды в аэропорту.

– У меня до сих пор глаз дергается после поражения от канадцев, – отметила Пелагея. – Я сказала мужу о том, что люблю его. Не думаю, что это трагедия. Жизнь продолжается. Будет новый и сезон, и Олимпиада. Мы встретимся с этими соперниками снова.