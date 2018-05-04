Павел Колобков: "Здорово, что наши ребята начали чемпионат мира с сокрушительной победы"

Министр спорта РФ Павел Колобков остался доволен игрой сборной России в первом матче чемпионата мира с Францией (7:0). По его словам, эта победа добавить россиянам уверенности.

– Первая игра – очень важная. Она задает настроение на весь турнир. И здорово, что наши ребята начали чемпионат мира с сокрушительной победы, – отметил Колобков. – Этот сезон оказался крайне насыщенным для российских хоккеистов, но несмотря ни на что, они продолжают доказывать свое лидерство. Уверен, первая победа прибавит сборной уверенности в следующих играх. Слабых команд на чемпионате мира не бывает, и об этом не надо забывать.

Трансляция матча Россия - Франция

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