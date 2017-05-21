Павел Колобков: "Тренерский штаб сборной России показал, что в нем не стоит сомневаться"

Министр спорта РФ Павел Колобков после матча сборной России за 3-е место на чемпионате мира-2017 против Финляндии (5:3) отметил, что команда выступила на этом турнире достойно. По его словам, хоккей в стране на высоком уровне и постоянно развивается.

- Российская команда выступила на этом чемпионате достойно, - приводит "Р-Спорт" слова Колобкова. - У нас в команде все молодые ребята. Вы только посмотрите, как они полностью отдаются игре на льду. Могу только похвалить и тренера, и команду. Тренерский штаб показал, что в нем не стоит сомневаться. Хоккей в нашей стране на высоком уровне и постоянно развивается.

Трансляция матча Россия – Финляндия