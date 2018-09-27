Павел Колобков: "Решение отдать ЧМ-2023 России говорит о том, что нам по-прежнему доверяют"

Министр спорта РФ Павел Колобков уверен, что России удастся достойно провести чемпионат мира-2023. Сегодня ИИХФ приняла решение о проведении турнира в Санкт-Петербурге.

- Россия имеет богатый опыт проведения международных турниров, - цитирует ТАСС Колобкова. - К примеру, только чемпионаты мира по хоккею мы ранее принимали четырежды. Каждый раз мы показываем высший уровень организации, что подтверждается многочисленными отзывами участников соревнований. Абсолютно уверен, что и турнир в Санкт-Петербурге в 2023 году не станет исключением.

Решение конгресса Международной федерации хоккея говорит о том, что нам по-прежнему доверяют в спортивном сообществе и руководствуются спортивными принципами при выборе организаторов международных турниров.