Павел Францоуз: "Только кажется, что было легко не пропустить от Норвегии"

Голкипер сборной Чехии Павел Францоуз после победы над Норвегией (1:0 ОТ) в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017 заявил, что доволен своей игрой в этой встрече. Также голкипер отметил, что он не пропустил благодаря защитникам сборной, которые блокировали броски.

– Великолепное чувство после игры "на ноль", я впервые сыграл "на ноль" на чемпионатах мира, и это особенное чувство, конечно, – цитирует "Р-Спорт" Францоуза. – Нужно поблагодарить всю команду, ребята много бросков заблокировали в меньшинстве. Только кажется, что легко не пропустить, когда по твоим воротам сделали десять бросков, но на самом деле это тяжело, когда ты стоишь без работы, а потом внезапно получаешь выход "два в одного" или большинство. Но норвежцы хотя бы бросили больше, чем белорусы в прошлой игре.