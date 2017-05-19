Павел Францоуз: "Четвертьфинал чемпионата мира - праздник хоккея, несмотря на поражение от России"

Вратарь сборной Чехии Павел Францоуз рассказал, что получил удовольствие от чемпионата мира-2017, несмотря на поражение от сборной России (0:3) в четвертьфинале турнира. Голкипер также отметил, что у него были шансы отразить броски россиян.

- Конечно, все мы расстроены после поражения от сборной России, потому что хотели идти дальше и биться за медали, - цитирует "Р-Спорт" Францоуза. - Но сборная России играла здорово, показала свое мастерство. Конечно, у меня были шансы отразить броски россиян, шансы всегда есть, но эти парни большие мастера, отправляли каждую шайбу впритирку со штангой. Я впервые играл в плей-офф чемпионата мира, и это большое событие для меня. Несмотря на поражение, это был праздник хоккея для меня, я счастлив быть частью сборной Чехии и получил удовольствие от турнира.

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне в субботу, 20 мая. Начало игры – в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция игры Канада - Россия начнется в 16.15 здесь.