Павел Францоуз: "Чехия довольна стартом на ЧМ-2017"

Голкипер сборной Чехии и "Трактора" Павел Францоуз заявил, что в национальной команде довольны результатами на старте чемпионата мира по хоккею-2017. Чешская сборная в трех матчах одержала две победы и набрала пять очков. Следующий матч команда проведет 11 мая против Норвегии.

– Пока все здорово для нас, мы довольны своими результатами, победами над командами Белоруссии и Финляндии, игрой, которую показываем, – цитирует "Р-Спорт" Францоуза. – Хотя мы могли взять очки и с канадцами, мы хорошо с ними выглядели. В общем, мы довольны началом турнира и продолжаем работать. Канадская команда, конечно, выделяется на общем уровне, они могли бы три-четыре таких состава привезти в Париж.

Не знаю, как в целом дела с посещаемостью на турнире, но на наших матчах атмосфера классная, очень много болельщиков приехало из Чехии, жаловаться не на что.