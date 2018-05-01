Павел Дацюк: "Времени на подготовку к чемпионату мира было немного"

Капитан сборной России Павел Дацюк рассказал о своем состоянии перед отъездом на чемпионат мира в Данию. Турнир стартует 4 мая.

- После Олимпиады и сезона КХЛ остались силы на чемпионат мира?



- Времени на подготовку к турниру было немного, но силы удалось поднакопить. Сейчас начнется чемпионат мира, вокруг него всегда особенная атмосфера, и это добавит много эмоций.



- Как удалось сработаться с новым главным тренером?



- Он и раньше был в сборной, только работал помощником. Так что ничего нового.



- Вы не играли на шведском этапе Евротура, каково сейчас самочувствие?

- Я заболел чуть-чуть. Но сейчас все хорошо. Меня подлечили.



- Поражения сборной России в последних матчах не напрягают?



- Это в большей степени рабочий момент. Команда у нас молодая, каждый старается себя проявить. Есть ошибки и недочеты. Для этого есть тренерский штаб, который постарается все исправить к чемпионату мира.



- Готовы к роли человека, который будет не просто капитаном, а человеком, осуществляющим связь между тренерским штабом и командой?



- Для этого меня в сборную и позвали. (Артем БОЖКО)