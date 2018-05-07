Павел Дацюк: "Старт ЧМ вышел хорошим, но самое интересное нас ждет впереди"

Нападающий сборной России Павел Дацюк поделился впечатлениями от победы над Белоруссией в матче группового турнира чемпионата мира-2018 (6:0). Россияне выиграли все три стартовые встречи ЧМ с общим счетом 20:0.

- Соперники выкладывались по полной программе, стараясь не давать нам много свободного пространства, - сказал Дацюк. - Но нам удалось действовать на хороших скоростях. Игра вышла неплохой.

- Как оцените старт сборной России на турнире?

- Он получился хорошим, но это только начало турнира. Более интересные игры нас ждут впереди.

- На этом чемпионате мира в штаб сборной входит шведский тренер Ларс Юханссон. Вы об этом знаете?

- Я знаю, а вы?

- Я тоже знаю.

- Так что вы скажете о нем?

- Он прекрасно понимает хоккей.

- Постараюсь это использовать в будущем.

- Вы с ним уже общались?

- Конечно. Но научиться чему-то за неделю с тех пор, как он пришел в сборную, нельзя. Это только начало. (Игорь ЕРОНКО)

Турнирная таблица чемпионата России по футболу