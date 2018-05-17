Павел Дацюк: "Россия не стушевалась перед Канадой"

Капитан сборной России Павел Дацюк после поражения от сборной Канады (4:5ОТ) в четвертьфинале чемпионата мира отметил, что удаление Кирилла Капризова в овертайме было несправедливым.

​– Мы не стушевались, играли в наш хоккей, не хватило чуть-чуть везения где-то, – отметил Дацюк. – В четвертьфинале с Канадой придумать такое удаление... Когда я буду судьей я дам оценку всему этому, а пока я хоккеист... Команда у нас молодая энергичная, хочет победить. Это хорошо, что сборная взяла курс на омоложение. И меня заодно омолодили. Желание играть за сборную у меня есть, если будет здоровье и будут приглашать, и если смогу быть чем-то полезен, то конечно буду выступать, – сказал Дацюк. (Игорь ЕРОНКО)

Трансляция матча Россия – Канада //

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