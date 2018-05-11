Павел Дацюк: "Игроки из "Бостона" очень хорошо влились в состав сборной Чехии"

Форвард сборной России Павел Дацюк после поражения в матче чемпионата мира от Чехии (3:4 ОТ) отметил форвардов "Бостона" Давида Пастрняка и Давида Крейчи, которые приняли участие во всех шайбах своей команды.
– Игроки, прибывшие из "Бостона" очень хорошо влились в состав сборной Чехии, – сказал Дацюк. – Видно было, что они очень возбуждены тем, что приехали в Данию.
А так была очень хорошая игра. Но при этом обе команды допускали достаточно много ошибок. Но перед нами не стояла задача играть на результат, тренеры пытались делать какие-то изменения в составе звеньев. Конечно, осадок от поражения остался. Будем исправляться. (Игорь ЕРОНКО)
Мастер-класс из Бостона. Чехия обыграла Россию //
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Упёртый русский
Паш, да нормуль всё! Ничего страшного!
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