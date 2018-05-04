Чемпионат мира

19:51 | Хоккей — Чемпионат мира

Павел Дацюк: "Будем ждать Гусева и работать по ситуации"


Нападающий сборной России – о стартовом матче на чемпионате мира против Франции (7:0).

- Все было не так, как казалось со стороны, - отметил Дацюк. – Французы хорошо двигались. Привыкнуть надо, потому что дворец душный.

- Как лед?

- Оставляет желать лучшего. Радует, что обе команды играют на одном льду.

- Вы жестко сыграли против Да Косты.

- Лидер французской команды сегодня сделал все, что мог, но наша оборона сдержала его.

- Насколько игра преобразилась?

- Команда молодая. От матча к матчу все будут прибавлять и проявлять себя все больше.

- Хорошо, что начинаем с Францией, Австрией и Белоруссией?

- Если бы начали с какой-то сильной командой, можно было сказать: "Теперь мы знаем их слабые стороны".
Такой календарь значит такой календарь.

- Гусев не особо нужен?

- Ну как же, он – очень мастеровитый игрок. Его явно не хватает. Будем его ждать и работать по ситуации (Игорь ЕРОНКО)

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