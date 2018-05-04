Павел Дацюк: "Будем ждать Гусева и работать по ситуации"

Нападающий сборной России – о стартовом матче на чемпионате мира против Франции (7:0).
- Все было не так, как казалось со стороны, - отметил Дацюк. – Французы хорошо двигались. Привыкнуть надо, потому что дворец душный.
- Как лед?
- Оставляет желать лучшего. Радует, что обе команды играют на одном льду.
- Вы жестко сыграли против Да Косты.
- Лидер французской команды сегодня сделал все, что мог, но наша оборона сдержала его.
- Насколько игра преобразилась?
- Команда молодая. От матча к матчу все будут прибавлять и проявлять себя все больше.
- Хорошо, что начинаем с Францией, Австрией и Белоруссией?
- Если бы начали с какой-то сильной командой, можно было сказать: "Теперь мы знаем их слабые стороны".
Такой календарь значит такой календарь.
- Гусев не особо нужен?
- Ну как же, он – очень мастеровитый игрок. Его явно не хватает. Будем его ждать и работать по ситуации (Игорь ЕРОНКО)
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