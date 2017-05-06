Павел Буре: "Я не увидел индивидуально яркой игры у сборной России"

Бывший капитан сборной России Павел Буре похвалил игроков команды за победу в стартовой встрече чемпионата мира-2017 против Швеции (2:1 Б). По словам Буре, хоккеисты не проявили яркой индивидуальной игры, но все же смогли выиграть.

- Сборная России в целом играла в этой встрече ровно, я бы не стал никого выделять, потому что не так много забили, - цитирует "Р-Спорт" Буре. - Я не увидел индивидуально яркой игры, не увидел прямо отличной игры в исполнении какой-то тройки. В сборной идет естественный процесс: первый матч, мощный соперник, волнение. Только Василевского бы отдельно отметил, он провел игру хорошо. Остальные будут еще сыгрываться, разыгрываться. Самое главное – результат.

А вообще ребята – молодцы! Выиграли матч, в котором не все получалось. У шведов было достаточно моментов, видно, что это сильная опытная команда. Во втором периоде они поджимали, но наши выстояли, каждая из команд могла победить в овертайме, но мы все-таки взяли верх по буллитам.

Следующий матч на чемпионате мира Россия проведет против Италии. Встреча состоится 7 мая, "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.