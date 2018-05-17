Чемпионат мира

20:17 | Хоккей — Чемпионат мира

Павел Буре: "Результат неудовлетворительный, но ..."

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Один из лучших нападающих в истории российского хоккея Павел Буре подвел итоги четвертьфинала РоссияКанада (4:5 ОТ) на чемпионате мира.

 
Четверг. Копенгаген. Россия - Канада - 4:5 ОТ. Победный гол Райана О`РАЙЛЛИ в ворота Игоря ШЕСТЕРКИНА.Своего Макдэвида у нас не было. Канада дожала Россию в овертайме суперматча

– Ребята старались, даже проигрывая 0:2, 2:3 и 3:4, – заявил Буре. – Нашли силы отыграться. Дальше при "4 на 3" такой мастер, как Макдэвид организовал гол.

– Капризов забил золотой гол на Олимпиаде. Почему заработал штраф сейчас?

– Ты играешь против канадцев и понимаешь, что Макдэвид выйдет на реализацию. Естественно, он это сделал неспециально, поэтому нельзя сказать, что вина полностью лежит на нем. Он не хотел подвести команду.

– Какую оценку поставите за этот чемпионат новому главному тренеру сборной? Удовлетворительно?

– По результату, естественно, нет, а по игре команды – да, потому что ребята отыгрывались против канадцев. Старались, бились, но в овертайме проиграли. Конечно, нужно проанализировать кто как сыграл и сделать выводы. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Чемпионат мира по хоккею. Все о турнире

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КОММЕНТАРИИ (3)
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sava_

Наш уровень, до Канады ещё далеко

21:08

avlaq

"Зенит" провалил этот сезон, СКА провалит следующий.

20:33

skua

Проиграли всем сборным, кто был сильнее Швейцарии

20:22

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