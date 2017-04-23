Павел Буре: "Радулов бы сделал много полезного для сборной России"

Бывший капитан сборной России, финалист Кубка Стэнли Павел Буре выразил мнение, что Александр Радулов мог бы пригодиться команде на чемпионате мира-2017. Форвард "Монреаля" после вылета из Кубка Стэнли (2-4 с "Рейнджерс") заявил, что, скорее всего, пропустит ЧМ-2017.

– Сегодня клуб Александра Радулова "Монреаль" проиграл серию "Рейнджерс" и вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли, но Радулов заявил, что, скорее всего, откажется от участия на чемпионате мира. Как могли бы это прокомментировать?

– Каждый решает за себя. Ребята все – профессионалы. Радулов смотрит, в каком физическом состоянии находится, имеются ли травмы или их нет, и есть ли желание поехать на чемпионат мира.

– До чемпионата мира еще есть время, чтобы восстановиться.

– Я не знаю нюансов и того, что там происходит. Но если бы Радулов играл, он мог бы сделать много полезного для нашей команды. Это сильный хоккеист.

– Вы бы стали его вызывать на месте тренерского штаба, учитывая такие высказывания?

– Для этого есть определенные люди, которые этим занимаются. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)