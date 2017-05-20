Павел Буре: "Кузнецову не надо было трогать вратаря"

Бывший капитан сборной России Павел Буре отметил недисциплинированную игру национальной команды в полуфинале чемпионата мира по хоккею-2017 от Канады (2:4).

– Два периода играли хорошо, но потом – очень недисциплинированно, – сказал Буре. – Получили подряд три удаления. Благодаря этому канадцы перехватили инициативу в свои руки и дожали. Я говорил до игры, что надо оставаться дисциплинированными до последних минут. К сожалению, в третьем периоде у нас этого не получилось.

– Россиян каждый раз удаляли по делу?

– В принципе, да. Кузнецову не надо было трогать вратаря, но так получилось. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Сборная под руководством Олега Знарка в третий раз уступила канадцам. В третьем периоде россияне упустили перевес в две шайбы, пропустив четыре раза подряд.

Трансляция матча Канада - Россия