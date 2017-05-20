Павел Буре: "Кузнецову не надо было трогать вратаря"

Бывший капитан сборной России Павел Буре отметил недисциплинированную игру национальной команды в полуфинале чемпионата мира по хоккею-2017 от Канады (2:4).
– Два периода играли хорошо, но потом – очень недисциплинированно, – сказал Буре. – Получили подряд три удаления. Благодаря этому канадцы перехватили инициативу в свои руки и дожали. Я говорил до игры, что надо оставаться дисциплинированными до последних минут. К сожалению, в третьем периоде у нас этого не получилось.
– Россиян каждый раз удаляли по делу?
– В принципе, да. Кузнецову не надо было трогать вратаря, но так получилось. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Сборная под руководством Олега Знарка в третий раз уступила канадцам. В третьем периоде россияне упустили перевес в две шайбы, пропустив четыре раза подряд.
Tribunal Z
atilla56 а чё про судей ну не кхл и не ска же играет 19:34 а при чём тут СКА? Шарманка заела, нечего больше из пальца выдумать и высосать? На этом чемпе одни игроки СКА и отыграли за всех,да Панарин, тоже бывший игрок СКА, так что молчали бы в тряпочку
19:37
Tribunal Z
"Сужу Кубок как могу Паша, всё. Советский багаж прокатали, новый не нажили. Вы были - боги." Буре показал какой он бог в домашнем чемпионате мира, как Беланов в футболе - "Бей, беги" отстой, из-за него и проиграли, все играли на него, а он просто порол всё что можно
19:35
atilla56
а чё про судей ну не кхл и не ска же играет
19:34
ЦСКА71
Упёртый русский +100500 в эпизоде с вратарем Кузя подскользнулся и упал раньше чем до него доехал, не было там никакой атаки игрока, было падение
19:25
Упёртый русский
ПАША, правила почитай на досуге. Удаления за атаку игрока, не владеющего шайбой, не было. СУДЬЯ сделал игру.
19:23
s.petr
Главное ,что проиграли и канадцам и американцам ,что делать ?
19:18
шаша2
Да ему надо было уйти в паралельную вселенную, а потом опять вернуться как вратаря проедет. ДБ ТЫ БУРЕлом.Ты как вашим нашим был с продажной душонкой такой и остался.
19:18
asc0002
Кузнецов, кстати, еще до этого в каком-то 2 дибильнейших удаления заработал
19:17
rotkiv04
как можно так бездарно просрать игру? кто-то может сказать
19:14
NF
Буре, возвращайся на поле, раз ваше поколение ничему не может научить нынешнее. Впрочем, золота ОИ и вы не видели...
19:12
rotkiv04
Эх Паша, нет уже советской школы, остались одни прибалтийские спецы, пора тебе брать бразды правления в руки и гнать этих Третьяков и Знарков в шею
19:12
mian
История повторяется.. Зуб, Белов и Кузя! В финальном матче за КГ между Трактором и Динамо после удаления Кузя ошибся на последних минутах и Кубок достался Динамо и его тренеру Знарку!! И сейчас, 3 период, удаление, Кузя, Знарок..
19:11
Сужу Кубок как могу
Паша, всё. Советский багаж прокатали, новый не нажили. Вы были - боги.
19:05