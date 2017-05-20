Павел Буре: "Кузнецову не надо было трогать вратаря". ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

19:00 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Павел Буре: "Кузнецову не надо было трогать вратаря"

Павел БУРЕ. Фото Владимир БЕЗЗУБОВ, photo.khl.ru
Павел БУРЕ. Фото Владимир БЕЗЗУБОВ, photo.khl.ru
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Бывший капитан сборной России Павел Буре отметил недисциплинированную игру национальной команды в полуфинале чемпионата мира по хоккею-2017 от Канады (2:4).

 
Сегодня. Кельн. Канада - Россия - 4:2. Сборная России вела 2:0, но пропустила четыре шайбы в третьем периоде...Баффало наоборот. Россия проиграла Канаде в полуфинале ЧМ

– Два периода играли хорошо, но потом – очень недисциплинированно, – сказал Буре. – Получили подряд три удаления. Благодаря этому канадцы перехватили инициативу в свои руки и дожали. Я говорил до игры, что надо оставаться дисциплинированными до последних минут. К сожалению, в третьем периоде у нас этого не получилось.

– Россиян каждый раз удаляли по делу?

– В принципе, да. Кузнецову не надо было трогать вратаря, но так получилось. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Сборная под руководством Олега Знарка в третий раз уступила канадцам. В третьем периоде россияне упустили перевес в две шайбы, пропустив четыре раза подряд.

Трансляция матча Канада - Россия

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Материалы сюжета: ЧМ-2017. Плей-офф. Россия vs Канада в полуфинале
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КОММЕНТАРИИ (13)
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Tribunal Z

atilla56 а чё про судей ну не кхл и не ска же играет 19:34 а при чём тут СКА? Шарманка заела, нечего больше из пальца выдумать и высосать? На этом чемпе одни игроки СКА и отыграли за всех,да Панарин, тоже бывший игрок СКА, так что молчали бы в тряпочку

19:37

Tribunal Z

"Сужу Кубок как могу Паша, всё. Советский багаж прокатали, новый не нажили. Вы были - боги." Буре показал какой он бог в домашнем чемпионате мира, как Беланов в футболе - "Бей, беги" отстой, из-за него и проиграли, все играли на него, а он просто порол всё что можно

19:35

atilla56

а чё про судей ну не кхл и не ска же играет

19:34

ЦСКА71

Упёртый русский +100500 в эпизоде с вратарем Кузя подскользнулся и упал раньше чем до него доехал, не было там никакой атаки игрока, было падение

19:25

Упёртый русский

ПАША, правила почитай на досуге. Удаления за атаку игрока, не владеющего шайбой, не было. СУДЬЯ сделал игру.

19:23

s.petr

Главное ,что проиграли и канадцам и американцам ,что делать ?

19:18

шаша2

Да ему надо было уйти в паралельную вселенную, а потом опять вернуться как вратаря проедет. ДБ ТЫ БУРЕлом.Ты как вашим нашим был с продажной душонкой такой и остался.

19:18

asc0002

Кузнецов, кстати, еще до этого в каком-то 2 дибильнейших удаления заработал

19:17

rotkiv04

как можно так бездарно просрать игру? кто-то может сказать

19:14

NF

Буре, возвращайся на поле, раз ваше поколение ничему не может научить нынешнее. Впрочем, золота ОИ и вы не видели...

19:12

rotkiv04

Эх Паша, нет уже советской школы, остались одни прибалтийские спецы, пора тебе брать бразды правления в руки и гнать этих Третьяков и Знарков в шею

19:12

mian

История повторяется.. Зуб, Белов и Кузя! В финальном матче за КГ между Трактором и Динамо после удаления Кузя ошибся на последних минутах и Кубок достался Динамо и его тренеру Знарку!! И сейчас, 3 период, удаление, Кузя, Знарок..

19:11

Сужу Кубок как могу

Паша, всё. Советский багаж прокатали, новый не нажили. Вы были - боги.

19:05