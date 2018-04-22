Павел Бучневич: "Не уверен, что меня позовут в сборную на чемпионат мира"

Нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич высказал неуверенность, что тренерский штаб сборной России включит его в состав на чемпионат мира-2018. Он добавил, что на первенстве национальная команда будет побеждать, прежде всего, за счет командного духа.

- Не хочется пока говорить про чемпионат мира, еще в команду нужно попасть, - цитирует ТАСС Бучневича. - Если говорить серьезно, то у меня нет никакой уверенности, что тренерский штаб возьмет меня на мировое первенство. Мне нужно работать на тренировках и доказывать, что я достоин места в составе.

Как мы будем побеждать на чемпионате мира? Как всегда за счет командного духа. На том же молодежном чемпионате мира, когда я играл, у нас не было суперзвезд. Но мы бились одним кулаком - где-то отсиделись в засаде, убежали в атаку, забили.

Все-таки хоккей - это игра ошибок. Соперник побежал сломя голову, а ты дождался шанса и забил. Никто не вспомнит, как ты выиграл. А результат останется.

23-летний форвад в этом сезоне провел 74 игры в "регулярке" НХЛ и набрал 43 (14+29) очка. В Евротуре он сыграл за сборную один матч, не отличившись заброшенными шайбами.

Чемпионат мира-2018 пройдет в Дании с 4 по 20 мая.