Павел Бучневич: "Форчек хороший был - на удивление"

Нападающий сборной России Павел Бучневич поделился впечатлениями от победы над сборной Франции (7:0) в рамках чемпионата мира в Дании, в которой отметился заброшенной в большинстве шайбой.



- Понравилось, что вы хорошо вошли в игру. Все получалось. Французы многое позволяли?



- Мы хорошо начали, потому что было большое желание. У меня, например. Даже на форчеке довольно легко забирали шайбы. Форчек хороший был - на удивление. Потому что площадка большая. Хорошо, что голы быстрые забили. Это раскрепостило.



- Еще понравилось, что вы не бросили играть, забив три шайбы.



- Если честно, мы именно что бросили играть. Второй период… Я, так сказать, начал ерундой маяться. Неправильно играл. Мне отдавали, а я пытался на партнера больше сыграть. Хотя бросать надо было.



- Мне кажется, что Анисимов – не твой центр.



- Да нет, хороший парень, рабочий. Мне нравятся такие. Крис Крайдер такой же, рабочий. Прибежит всегда. Под воротами играет. Отдать ему - главное. У каждого же свой стиль. Хороший Анисимов игрок. Мне нравится.



- Погба в составе сборной Франции не было. Вам полегче, наверное, было.



- Да нет. Вот если бы Гризманн был - было бы потяжелее.



- Как со льдом?



- Лед после десяти минут - жесть. Посмотрите, как от бортов шайба отскакивает. Просто не знаешь, как и куда полетит. На тренировках попробуем что-то с этим сделать. Но пока тяжело.



- Это самый ваш простой гол в сезоне?



- Да нет. Был еще проще. "Вегасу", по-моему. Шайба, как правило, у меня в таких ситуациях перескакивает. Поэтому я выдержал паузу. Решил перестраховаться. Очень рад, что забил. Такие матчи полезны для того, чтобы набраться уверенности и раскрепоститься. В целом, у французов хорошая команда. Просто для них это не самый главный матч. (Алексей ШЕВЧЕНКО)



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