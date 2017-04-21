Чемпионат мира

17:13 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Патрик Кейн во второй раз в жизни сыграет на чемпионате мира

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Нападающий "Чикаго" Патрик Кейн приедет в сборную США на чемпионат мира-2017, сообщает sportsnet.ca. "Блэкхокс" уступил "Нэшвиллу" в первом раунде Кубка Стэнли (0-4). Для Кейна это будет второе участие в чемпионате мира. Ранее он принял участие в ЧМ-2008, где сыграл в семи матчах и набрал 10 (3+7) очков. Американцы добрались до 1/4 финала, где уступили Финляндии (2:3 ОТ).

На ЧМ-2017 США сыграет в группе A с Германией, Данией, Швецией, Италией, Латвией, Словакией и Россией.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Тропическая гемангиома Мовсисяна

один фиг чмокообразные скажут шо амеры опять прислали студентов))) кретинов не исправить)))

17:59

Enich

хорошие новости. буду следить за США

17:57

maxcds

пиндосы вознамерились взять никому ненужный турнир?

17:50

Solid snake

похоже на этом ЧМ НХЛовцев будет больше , чем на ОИ )))

17:50

bezik

А Дункан?

17:23

$n10nep$

Как я и сказал сегодня утром и не говорите мне, что я не разбираюсь в психологии людей))

17:21