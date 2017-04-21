Патрик Кейн во второй раз в жизни сыграет на чемпионате мира

Нападающий "Чикаго" Патрик Кейн приедет в сборную США на чемпионат мира-2017, сообщает sportsnet.ca. "Блэкхокс" уступил "Нэшвиллу" в первом раунде Кубка Стэнли (0-4). Для Кейна это будет второе участие в чемпионате мира. Ранее он принял участие в ЧМ-2008, где сыграл в семи матчах и набрал 10 (3+7) очков. Американцы добрались до 1/4 финала, где уступили Финляндии (2:3 ОТ).

На ЧМ-2017 США сыграет в группе A с Германией, Данией, Швецией, Италией, Латвией, Словакией и Россией.