Патрик Кейн во второй раз в жизни сыграет на чемпионате мира

Нападающий "Чикаго" Патрик Кейн приедет в сборную США на чемпионат мира-2017, сообщает sportsnet.ca. "Блэкхокс" уступил "Нэшвиллу" в первом раунде Кубка Стэнли (0-4). Для Кейна это будет второе участие в чемпионате мира. Ранее он принял участие в ЧМ-2008, где сыграл в семи матчах и набрал 10 (3+7) очков. Американцы добрались до 1/4 финала, где уступили Финляндии (2:3 ОТ).
На ЧМ-2017 США сыграет в группе A с Германией, Данией, Швецией, Италией, Латвией, Словакией и Россией.
Тропическая гемангиома Мовсисяна
один фиг чмокообразные скажут шо амеры опять прислали студентов))) кретинов не исправить)))
17:59
Enich
хорошие новости. буду следить за США
17:57
maxcds
пиндосы вознамерились взять никому ненужный турнир?
17:50
Solid snake
похоже на этом ЧМ НХЛовцев будет больше , чем на ОИ )))
17:50
bezik
А Дункан?
17:23
$n10nep$
Как я и сказал сегодня утром и не говорите мне, что я не разбираюсь в психологии людей))
17:21