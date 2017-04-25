Патрик Кейн отказался от участия в чемпионате мира-2017

Нападающий "Чикаго" Патрик Кейн уведомил представителей сборной США, что не поедет на чемпионат мира-2017, сообщает ESPN. В этом сезоне Кейн провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 89 (34+55) очков, также он записал на свой счет 2 (1+1) очка в четырех встречах Кубка Стэнли.

Напомним, что турнир пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Сборная США на групповом этапе встретится с командами России, Швеции, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии. Ранее от участия в турнире отказался 19-летний американский форвард "Торонто" Остон Мэттьюс.