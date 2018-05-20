Патрик Кейн: "Бронза - почетная награда"

Нападающий сборной США Патрик Кейн подвел итоги турнира для американской команды. Американцы дошли до полуфинала, где проиграли Швеции (0:6), а в сегодняшнем матче за третье место одолели Канаду (4:1).

- Если брать весь чемпионат мира, то мы дважды обыграли Канаду, - сказал Кейн. - И взяли бронзовые медали. Нам было важно завоевать бронзу и вернуться домой с медалями. И не только для команды важно, но и для американского хоккея. Для Джима Джоханссона, который много сделал для того, чтобы мы были успешны. Это в любом случае почетная награда. Будем работать над тем, чтобы выступать еще лучше.

Собраться после поражения от шведов было сложно. Помогло то, что соперником была Канада.

Веселый турнир, мне понравилось играть против крутых хоккеистов. Почетно было выступать за сборную США и быть ее капитаном. Я старался сделать все возможное для нее, все, что от меня зависело. И мне очень хотелось бы, чтобы в полуфинале я мог сделать немного больше.

Этот чемпионат мира стал отличным опытом. Атмосфера тут классная. Болельщики крутые. Копенгаген – красивый город. Один из тех городов, куда хочется вернуться. Дания – замечательная страна для проведения чемпионата мира. И мы тоже были хороши на этом турнире.

На самом деле в полуфинале была похожая на сегодняшнюю игра. Там у нас тоже были шансы. Было большинство. Мы просто не пользовались. Дали шведам вздохнуть спокойно, и они нас наказали. Мы чуть изменили игру. И на этот раз пользовались шансами. (Игорь ЕРОНКО)

Трансляция матча США - Канада //

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