Патрик Фишер: "Горжусь тем, что мы играли на равных со Швецией"

Главный тренер сборной Швейцарии Патрик Фишер подчеркнул, что гордится хоккеистами своей команды, так как они смогли играть на равных со Швецией в четвертьфинале чемпионата мира.

Шведы в четверг одержали победу над швейцарцами со счетом 3:1. В полуфинале они сыграют с командой Финляндии.

– Для нас получился тяжелый старт, – приводит "Р-Спорт" слова Фишера. – Мы смогли догнать сборную Швеции, сравнять счет, но не смогли удержаться на этом уровне и к тому же не реализовали два момента. До последнего мы пробовали догнать соперника, но 3:1 – это слишком большой гандикап, когда ты играешь с такой командой, как Швеция. Я горжусь ребятами, они на равных играли с одной из сильнейших команд этого турнира. Но мы не можем быть удовлетворены, ведь проиграли и закончили выступление.