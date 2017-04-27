Пастрняк поедет в сборную Чехии на ЧМ-2017 без контракта в НХЛ

Нападающий "Бостона" Давид Пастрняк примет участие на чемпионате мира-2017 в Кельне и Париже в составе сборной Чехии, сообщает Hokej.cz. Отметим, что 20-летний хоккеист отправится на турнир без контракта на следующий сезон.

– Он меня приятно удивил, – сказал генеральный менеджер сборной Чехии Мартин Ручински. – Он должен заключить выгодный контракт в НХЛ, но поехал в сборную. Это заслуживает уважения. Сейчас такая ситуация, что игроки без соглашений с клубами боятся играть на турнирах.

В минувшем сезоне Пастрняк провел 74 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 70 (34+36) очков, в плей-офф он записал на свой счет два гола и две передачи в 6 играх. Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая. Чехия сыграет в группе против Канады, Финляндии, Швейцарии, Белоруссии, Норвегии, Франции и Словении.