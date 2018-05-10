Пастрняк и Крейчи сыграют за сборную Чехии в матче с Россией

Нападающие сборной Чехии Давид Пастрняк и Давид Крейчи готовы выйти на лед в матче чемпионата мира против России, сообщает Твиттер чешской команды. Игроки "Бостона" выйдут на площадку в звене с Дмитрием Яшкиным.

Ранее сообщалось, что Пастрняк и Крейчи занимались отдельно от команды. Матч Чехия – Россия начнется в 21.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи Чехия – Россия.

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