Чемпионат мира

19:51 | Хоккей — Чемпионат мира

Пастрняк и Крейчи сыграют за сборную Чехии в матче с Россией


Нападающие сборной Чехии Давид Пастрняк и Давид Крейчи готовы выйти на лед в матче чемпионата мира против России, сообщает Твиттер чешской команды. Игроки "Бостона" выйдут на площадку в звене с Дмитрием Яшкиным.

Ранее сообщалось, что Пастрняк и Крейчи занимались отдельно от команды. Матч Чехия – Россия начнется в 21.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи Чехия – Россия.

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