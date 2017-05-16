Чемпионат мира

23:52 16 мая | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Пары 1/4 финала чемпионата мира-2017

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Определились все пары 1/4 финала чемпионат мира по хоккею-2017.

В четверг, 18 мая, сыграют: РоссияЧехия, ШвейцарияШвеция, Канада - Германия, СШАФинляндия

Поскольку хозяева группы А немцы вышли в плей-офф и они будут играть свой четвертьфинал в Кельне, то встреча Россия – Чехия пройдет в Париже, начало матча - в 17:15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры Россия - Чехия.

В столице Франции также сыграют Швейцария и Швеция (21:15), в Кельне состоятся следующие матчи 1/4 финала: США – Финляндия (17:15) и Канада – Германия (21:15).

В субботу, 20 мая, в полуфиналах в Кельне встретятся победители матчей: Россия – Чехия и Канада – Германия, США – Финляндия и Швейцария – Швеция. 

Матч за третье место и финал пройдут в Кельне в воскресенье, 21 мая.

Американские горки. Россия проиграла США // 
Американская осечка. Ключевые моменты матча Россия – США // 
4,5 – Проворову за провальный матч против США // 
"С такой игрой нас прощать не будут"

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Как Россия выступит в плей-офф чемпионата мира по хоккею-2017?
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Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/world/2017/

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КОММЕНТАРИИ (5)
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bummba

А Россия как лучшая 2я команда должна играть вечером.

00:24

bummba

Кто писал это расписание? Какой долбоящер? Лучшая команда по итогам группового этапа будет играть ранний полуфинал! Читайте сайт iihf! Или вы там даже английского не знаете,придурки?

00:20

GoaLapagos

КАК ЖЕ НЕ КОМПЕТЕНТНЫ ЭТИ КЛОУНЫ С МАЧТЫ. ДОСЛОВНО: СМОТРИМ НА КАНАДЦЕВ, КОТОРЫЕ НАМ ВСТРЕТЯТСЯ В ПОЛУФИНАЛЕ. КОМУ НАМ ? ИЛИ ТЕ ЖЕ КАНАДЦЫ УЖЕ ТАМ??? Я ПОНИМАЮ, ВЕРИМ В КОМАНДУ И ВСЁ ТАКОЕ, НО ТАК ОТКРОВЕННО МИКРОФОНИТЬ - УДЕЛ БАБОК НА ЛАВОЧКЕ.

00:11

shvedero

американцы и немцы остаются, немцы будут играть в 9 вечера. Россия и Швеция едут во францию

00:09

bummba

Сша с 1го места поедут в париж, чтоб играть с 4м местом? Х ня какая то!!!!!!!

00:07