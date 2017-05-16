Пары 1/4 финала чемпионата мира-2017

Определились все пары 1/4 финала чемпионат мира по хоккею-2017.
В четверг, 18 мая, сыграют: Россия – Чехия, Швейцария – Швеция, Канада - Германия, США – Финляндия.
Поскольку хозяева группы А немцы вышли в плей-офф и они будут играть свой четвертьфинал в Кельне, то встреча Россия – Чехия пройдет в Париже, начало матча - в 17:15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры Россия - Чехия.
В столице Франции также сыграют Швейцария и Швеция (21:15), в Кельне состоятся следующие матчи 1/4 финала: США – Финляндия (17:15) и Канада – Германия (21:15).
В субботу, 20 мая, в полуфиналах в Кельне встретятся победители матчей: Россия – Чехия и Канада – Германия, США – Финляндия и Швейцария – Швеция.
Матч за третье место и финал пройдут в Кельне в воскресенье, 21 мая.
Американские горки. Россия проиграла США //
Американская осечка. Ключевые моменты матча Россия – США //
4,5 – Проворову за провальный матч против США //
"С такой игрой нас прощать не будут"
bummba
А Россия как лучшая 2я команда должна играть вечером.
00:24
bummba
Кто писал это расписание? Какой долбоящер? Лучшая команда по итогам группового этапа будет играть ранний полуфинал! Читайте сайт iihf! Или вы там даже английского не знаете,придурки?
00:20
GoaLapagos
КАК ЖЕ НЕ КОМПЕТЕНТНЫ ЭТИ КЛОУНЫ С МАЧТЫ. ДОСЛОВНО: СМОТРИМ НА КАНАДЦЕВ, КОТОРЫЕ НАМ ВСТРЕТЯТСЯ В ПОЛУФИНАЛЕ. КОМУ НАМ ? ИЛИ ТЕ ЖЕ КАНАДЦЫ УЖЕ ТАМ??? Я ПОНИМАЮ, ВЕРИМ В КОМАНДУ И ВСЁ ТАКОЕ, НО ТАК ОТКРОВЕННО МИКРОФОНИТЬ - УДЕЛ БАБОК НА ЛАВОЧКЕ.
00:11
shvedero
американцы и немцы остаются, немцы будут играть в 9 вечера. Россия и Швеция едут во францию
00:09
bummba
Сша с 1го места поедут в париж, чтоб играть с 4м местом? Х ня какая то!!!!!!!
00:07