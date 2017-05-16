Пары 1/4 финала чемпионата мира-2017

Определились все пары 1/4 финала чемпионат мира по хоккею-2017.

В четверг, 18 мая, сыграют: Россия – Чехия, Швейцария – Швеция, Канада - Германия, США – Финляндия.

Поскольку хозяева группы А немцы вышли в плей-офф и они будут играть свой четвертьфинал в Кельне, то встреча Россия – Чехия пройдет в Париже, начало матча - в 17:15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры Россия - Чехия.

В столице Франции также сыграют Швейцария и Швеция (21:15), в Кельне состоятся следующие матчи 1/4 финала: США – Финляндия (17:15) и Канада – Германия (21:15).

В субботу, 20 мая, в полуфиналах в Кельне встретятся победители матчей: Россия – Чехия и Канада – Германия, США – Финляндия и Швейцария – Швеция.

Матч за третье место и финал пройдут в Кельне в воскресенье, 21 мая.

Американские горки. Россия проиграла США //

Американская осечка. Ключевые моменты матча Россия – США //

4,5 – Проворову за провальный матч против США //

"С такой игрой нас прощать не будут"