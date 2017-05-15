Панарин занял место Кучерова в первой спецбригаде большинства сборной России

Нападающий сборной России Артемий Панарин заменил форварда Никиту Кучерова в первой спецбригаде большинства, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Отметим, что 25-летний хоккеист не принимал участия в предыдущей игре чемпионата мира со Словакией (6:0) из-за травмы.

Состав спецбригад большинства сборной России:

Первая спецбригада: Гусев – Шипачев – Дадонов – Белов – Панарин.

Вторая спецбригада: Кузнецов – Наместников – Кучеров – Плотников – Проворов.

Напомним, что сегодня сборная России сыграет с Латвией, начало матча – в 21.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

Панарин приступил к тренировкам на льду