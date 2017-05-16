Панарин вернул себе лидерство в таблице бомбардиров ЧМ-2017

Нападающий сборной России Артемий Панарин набрал три (0+3) очка в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017 против Латвии (5:0). Таким образом, форвард набрал 13 (3+10) очков в пяти встречах турнира и вернулся на первое место в таблице бомбардиров чемпионата.

На второе место поднялся нападающий Никита Кучеров, также записавший на свой счет 3 (1+2) очка во встрече с латышами. Форвард "Тампы" набрал 11 (5+6) очков. На третьем месте идет Натан Маккиннон, который набрал 11 (5+6) очков в шести встречах.

Напомним, что матч с командой США состоится завтра, 16 мая, начало - в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи