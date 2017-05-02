Чемпионат мира

17:13 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Панарин тренируется с Шипачевым и Дадоновым перед чемпионатом мира-2017

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Сборная России проводит открытую тренировку на базе в Новогорске. С 5 по 21 мая в Кельне и Париже пройдет чемпионат мира-2017. На групповом турнире россияне сыграют против сборных США, Швеции, Дании, Германии, Словакии, Латвии и Италии.

Команда тренируется в следующих сочетаниях:

вратари: Игорь Шестеркин, Андрей Василевский, Илья Сорокин.

1-е звено: Антон Белов – Виктор Антипин, Артемий Панарин – Вадим Шипачев – Евгений Дадонов;

2-е звено: Иван Проворов – Андрей Миронов, Никита Гусев – Владислав Наместников – Никита Кучеров;

3-е звено: Владислав Гавриков – Богдан Киселевич, Сергей Мозякин – Владимир Ткачев – Сергей Плотников;

4-е звено: Михаил Науменков – Артем Зуб, Иван Телегин – Сергей Андронов – Валерий Ничушкин;

5-е звено: Кирилл Капризов – Алексей Береглазов, Роман Любимов – Андрей Светлаков – Алексадр Барабанов.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shvedero

есть ощущение, что плотников должен был давно уехать а на его место поставить должны капризова , будет очень круто

17:49

gibson

Есть ощущение, что Капризова все-таки на ЧМ возьмут. Пусть и в 4-е звено.

17:31