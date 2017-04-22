Панарин сыграет на чемпионате мира

Нападающий "Чикаго" Артемий Панарин получил вызов в сборную России и примет участие в чемпионате мира, который пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже, сообщил "СЭ" агент хоккеиста Дэн Мильштейн. Россияне на групповом этапе турнира сыграют против Германии, Дании, Латвии, Италии, Словакии, США и Швеции.

Напомним, "Блэкхокс" вылетели из первого раунда плей-офф НХЛ от "Нэшвилла" (0-4). Панарин в четырех матчах сделал одну результативную передачу. В регулярном чемпионате он провел 82 игры и набрал 74 (31+43) очка. (Игорь ЕРОНКО)