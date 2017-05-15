Чемпионат мира

12:55 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Панарин приступил к тренировкам на льду

0
0
0
0

Нападающий сборной России Артемий Панарин в преддверии матча группового турнира чемпионата мира-2017 с Латвией приступил к тренировкам на льду, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

Форвард занимался вместе с Иваном Проворовым, Андреем Мироновым, Владиславом Наместниковым и Никитой Кучеровым. Напомним, что хоккеист не принимал участия в предыдущей игре мирового первенства со Словакией (6:0) из-за травмы.

 
Первый соперник россиян в плей-офф определится в ближайшие дни.Расклады ЧМ-2017. С кем Россия сыграет в четвертьфинале?

Сборная России провела тренировку в следующих сочетаниях:

Красные: Проворов, Миронов, Панарин, Наместников, Кучеров.                       

Синие: Киселевич, Гавриков, Телегин, Андронов, Плотников.                      

Зеленые: Антипин, Белов, Гусев, Шипачев, Дадонов.                       

Белые: Ничушкин, Ткачев, Барабанов, Кузнецов, Орлов, Зуб.

Напомним, что матч между сборными России и Латвии состоится сегодня, начало игры - в 21.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

0
0
0
0
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий