Панарин повторил ассистентский рекорд XXI века

Нападающий сборной России Артемий Панарин, сделав две результативные передачи в полуфинале чемпионата мира по хоккею-2017 против Канады (2:4), довел свой ассистентский счет до 12 передач.

Это повторение рекорда XXI века, который делят финн Петтери Нуммелин (2001 год), швед Хенрик Зеттерберг (2012 год) и партнер Панарина по сборной Вадим Шипачев (2016 год). Абсолютный рекорд чемпионатов мира установил в 1973 году Владимир Петров, ассистировавший партнерам 16 раз. (Кирилл БУРДАКОВ)

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