Панарин обманул вратаря финнов и сделал голевую передачу. ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

18:31 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Панарин обманул вратаря финнов и сделал голевую передачу

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Нападающий "Чикаго" и сборной России Артемий Панарин отметился эффектной голевой передачей в матче за третье место чемпионата мира по хоккею-2017 против Финляндии. Российский форвард показал вратарю соперника Йоонасу Корписало, что будет делать щелчок по шайбе, но в последний момент сделал пасс на Никиту Гусева, который и забил гол, сделав счет 3:0.

Трансляция матча Россия – Финляндия

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