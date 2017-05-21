Панарин обманул вратаря финнов и сделал голевую передачу

Нападающий "Чикаго" и сборной России Артемий Панарин отметился эффектной голевой передачей в матче за третье место чемпионата мира по хоккею-2017 против Финляндии. Российский форвард показал вратарю соперника Йоонасу Корписало, что будет делать щелчок по шайбе, но в последний момент сделал пасс на Никиту Гусева, который и забил гол, сделав счет 3:0.
Трансляция матча Россия – Финляндия
Как Панарин🍞 это делает? Очередная конфетка для партнёра. И дубль для Гусева, это 3:0. Красота😍 pic.twitter.com/bdalhEO24s– Хоккей России (@russiahockey) 21 May 2017