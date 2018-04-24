Панарин не едет на чемпионат мира?

Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин, скорее всего, не поедет на чемпионат мира. Врачи клуба пока не дали ему на это разрешения. Об этом сообщил агент хоккеиста Дэн Мильштейн. По ходу плей-офф 26-летний Панарин получил травму колена.
В текущем сезоне на счету форварда "Джекетс" 82 (27+55) очка в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности "+23". В 6 играх плей-офф он набрал 7 (2+5) очков при "-4".
Турнир пройдет с 4 по 20 мая. Сборная России сыграет в группе А в Копенгагене. Соперниками россиян станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Белоруссии, Словакии, Франции и Австрии. (Игорь ЕРОНКО)
У сборной есть проблемы с составом перед чемпионатом мира. Впервые за много лет
- Сборная России (Хоккей)
- Коламбус Блю Джэкетс
- Сборная Чехии (Хоккей)
- Сборная Словакии (Хоккей)
- Сборная Австрии (Хоккей)
- Сборная Белоруссии (Хоккей)
- Сборная Швеции (Хоккей)
- Артемий Панарин
- Сборная Швейцарии (Хоккей)
- Сборная Франции (хоккей)
Материалы других СМИ
Упёртый русский
Артемий, верим!
23:48 24 апреля
igorx70
Кто-то еще интересуется хоккеем?Судя по комментариям здесь,мало кто...
23:40 24 апреля
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
дежаву.
23:39 24 апреля