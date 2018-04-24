Панарин не едет на чемпионат мира?

Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин, скорее всего, не поедет на чемпионат мира. Врачи клуба пока не дали ему на это разрешения. Об этом сообщил агент хоккеиста Дэн Мильштейн. По ходу плей-офф 26-летний Панарин получил травму колена.

В текущем сезоне на счету форварда "Джекетс" 82 (27+55) очка в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности "+23". В 6 играх плей-офф он набрал 7 (2+5) очков при "-4".

Турнир пройдет с 4 по 20 мая. Сборная России сыграет в группе А в Копенгагене. Соперниками россиян станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Белоруссии, Словакии, Франции и Австрии. (Игорь ЕРОНКО)

У сборной есть проблемы с составом перед чемпионатом мира. Впервые за много лет