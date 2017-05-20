Панарин, Белов и Василевский - лучшие игроки сборной России на чемпионате мира-2017

Форвард Артемий Панарин, защитник Антон Белов и вратарь Андрей Василевский признаны лучшими игроками сборной России на чемпионате мира по хоккею-2017.

Панарин с 16 (4+12) очками занимает первое место в списке бомбардиров турнира, на счету Василевского три сухих матча.

В полуфинале россияне проиграли Канаде (2:4) и теперь завтра сыграют в матче за третье место.

Трансляция матча Канада - Россия