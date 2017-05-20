Панарин, Белов и Василевский - лучшие игроки сборной России на чемпионате мира-2017. ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

18:50 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Панарин, Белов и Василевский - лучшие игроки сборной России на чемпионате мира-2017

0
0
0
0
9

Форвард Артемий Панарин, защитник Антон Белов и вратарь Андрей Василевский признаны лучшими игроками сборной России на чемпионате мира по хоккею-2017.

Панарин с 16 (4+12) очками занимает первое место в списке бомбардиров турнира, на счету Василевского три сухих матча.

В полуфинале россияне проиграли Канаде (2:4) и теперь завтра сыграют в матче за третье место.

Трансляция матча Канада - Россия

 

Опрос

Кто виноват в поражении России от Канады в полуфинале ЧМ-2017?
голосовать
0
0
0
0
9
Материалы сюжета: ЧМ-2017. Плей-офф. Россия vs Канада в полуфинале
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (9)
Войти, чтобы оставить комментарий

NF

Белов? Серьезно? 2+10 в третьем? И только из-за того, что он, якобы, "капитан"? Дальнего плавания...

19:14

rusfed 2.0

Белов??? О да!!!

19:08

mallwen

Белова-то куда...

19:08

морпех

Не...с Беловым,конечно,"перемудрили"..остальные - да,согласен...

19:07

Flo

Белов? мда, ну хотя может быть, по с равнению с другим убожеством, может быть...

19:02

.BattleFish.

БЕЛОВ!?????????? Что тут делает это днище!)

18:59

Ехреrt

Белов? Ахахаха)

18:59

oleg.bob

Забыли Кучерова.

18:56

fireman32

Ну как может быть Белов?

18:56