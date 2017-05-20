Панарин, Белов и Василевский - лучшие игроки сборной России на чемпионате мира-2017

Форвард Артемий Панарин, защитник Антон Белов и вратарь Андрей Василевский признаны лучшими игроками сборной России на чемпионате мира по хоккею-2017.
Панарин с 16 (4+12) очками занимает первое место в списке бомбардиров турнира, на счету Василевского три сухих матча.
В полуфинале россияне проиграли Канаде (2:4) и теперь завтра сыграют в матче за третье место.
Трансляция матча Канада - Россия
NF
Белов? Серьезно? 2+10 в третьем? И только из-за того, что он, якобы, "капитан"? Дальнего плавания...
19:14
rusfed 2.0
Белов??? О да!!!
19:08
mallwen
Белова-то куда...
19:08
морпех
Не...с Беловым,конечно,"перемудрили"..остальные - да,согласен...
19:07
Flo
Белов? мда, ну хотя может быть, по с равнению с другим убожеством, может быть...
19:02
.BattleFish.
БЕЛОВ!?????????? Что тут делает это днище!)
18:59
Ехреrt
Белов? Ахахаха)
18:59
oleg.bob
Забыли Кучерова.
18:56
fireman32
Ну как может быть Белов?
18:56