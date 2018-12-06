Овертаймы ЧМ-2019 в Словакии будут проходить в новом формате

Овертаймы ЧМ-2019 года в Словакии, который пройдет с 10 по 26 мая, будут проходить по новому формату, сообщает сайт Международной федерации хоккея на льду.

ОТ будут проходить в новом форме. Команды станут играть овертаймы матчей группового этапа Чемпионата мира в составе трех полевых игроков. Дополнительное время будет длиться пять минут. Если команды не выявят победителя, то начнутся буллиты.

Четвертьфиналы, полуфиналы и встреча за третье место: 10-минут в формате 3 на 3 + буллиты.

Финальная игра: 20-минутные ОТ 3 на 3 без серии буллитов до "золотого гола".

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