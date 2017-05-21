Овечкин первым поздравил Знарка с бронзой чемпионата мира

Главный тренер сборной России Олег Знарок после победы над командой Финляндии (5:3) в матче за третье место чемпионата мира отметил, что его поздравил с результатом нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин. Напомним, что российский форвард не смог сыграть на ЧМ из-за травмы, передает из Кельна спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.

- Но эта команда была без Овечкина...

- Он первый сегодня поздравил меня, прислал сообщение. И вам привет передали (улыбается).

- В целом, какое впечатление осталось от турнира, если брать организацию?

- Мы больше были сосредоточены на хоккее. Нам тяжело было играть в Париже из-за проблем с духотой и состоянием льда, а в Кельне вроде нечего.

Трансляция матча Россия - Финляндия