Овечкин не поедет на чемпионат мира, Кузнецов и Орлов вызваны в сборную

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин не выступит на чемпионате мира по хоккею-2017 в составе сборной России. Причина – травма нижней части тела. В то же время команду пополнят другие хоккеисты "Кэпиталз" – форвард Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов.

"Штаб сборной связался с тремя российскими игроками "Вашингтона", и все они дали согласие. Однако нападающий Александр Овечкин в беседе с тренерами заявил, что всегда приезжал в сборную по первому зову и готов это сделать сейчас, но не хочет подвести команду, так как заканчивал плей-офф на обезболивающих уколах", – говорится в сообщении ФХР.

В минувшем сезоне Овечкин провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 69 (33+36) очков, в плей-офф он записал на свой счет 8 (5+3) очков в 13 встречах. На счету Кузнецова 59 (19+40) очков в 82 играх и 10 (5+5) очков в 13 играх плей-офф. Орлов в регулярке также сыграл в 82 матчах, набрал 33 (6+27) очка и отметился тремя передачами в 13 играх Кубка Стэнли.

Минувшей ночью "Столичные" уступили "Питтсбургу" в седьмом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли (0:2, 3-4) и покинули плей-офф.