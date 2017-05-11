Овечкин не поедет на чемпионат мира, Кузнецов и Орлов вызваны в сборную

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин не выступит на чемпионате мира по хоккею-2017 в составе сборной России. Причина – травма нижней части тела. В то же время команду пополнят другие хоккеисты "Кэпиталз" – форвард Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов.
"Штаб сборной связался с тремя российскими игроками "Вашингтона", и все они дали согласие. Однако нападающий Александр Овечкин в беседе с тренерами заявил, что всегда приезжал в сборную по первому зову и готов это сделать сейчас, но не хочет подвести команду, так как заканчивал плей-офф на обезболивающих уколах", – говорится в сообщении ФХР.
В минувшем сезоне Овечкин провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 69 (33+36) очков, в плей-офф он записал на свой счет 8 (5+3) очков в 13 встречах. На счету Кузнецова 59 (19+40) очков в 82 играх и 10 (5+5) очков в 13 играх плей-офф. Орлов в регулярке также сыграл в 82 матчах, набрал 33 (6+27) очка и отметился тремя передачами в 13 играх Кубка Стэнли.
Минувшей ночью "Столичные" уступили "Питтсбургу" в седьмом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли (0:2, 3-4) и покинули плей-офф.
lavric999
Приезжай в сборную, поддержи морально, заодно посмотришь хоккей, может адаптируешься и травмы полечишь, все таки Германия!
19:47
songaila
Овечкину здоровья! Саня, все будет хорошо!!! Будет праздник и на твоей улице!!!
19:26
gibson
Очень цивилизованно вышли из ситуации.
19:25
RusSuck
Ога.)) Просись в Питтсбург!)) Туристом в 4-е звено!)) И болельщиков Вашингтона пошли куда подальше!))
19:08
Andrey6201
К Знарку в СКА готовиться к Лимпиаде, перед этим залечить все повреждеия
19:08
MassEffect100500
Да,хорошо. Лечись Санек и думай что делать дальше с карьерой. Проси обмена в Чикаго или Сан-хосе...чем черт не шутит
19:04
NF
Прекрасно, одним демотиватором меньше, а то стопроцентно приехал бы никакой...
18:59
Джон....Сильвер
Вот и славно. Овечкин сборной не нужен в данный момент.
18:59