Оскар Осала: "В матче с Россией выложимся на сто процентов"

Форвард сборной Финляндии Оскар Осала подчеркнул, что команде необходимо завершить чемпионат мира на позитивной ноте, поэтому они на 100 процентов будут выкладываться в игре за бронзовые медали с россиянами. Финны проиграли шведам со счетом 1:4 в полуфинале турнира.

Матч за 3-е место чемпионата мира-2017 между сборными России и Финляндии состоится в Кельне в воскресенье, 21 мая. Начало игры – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция игры Россия – Финляндия начнется в 17.15 здесь.

– Это возможность выиграть медали и для нас, – приводит ТАСС слова Осалы. – Нужно завершить турнир на позитивной ноте, я уверен, что мы выложимся на 100 процентов.