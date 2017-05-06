Организаторы чемпионата мира извинились перед словаками за неправильный гимн

Генеральный секретарь оргкомитета чемпионата мира Хеннер Зигфельд принес извинения команде Словакии за то, что после матча группового этапа против Италии (3:2 ОТ) был включен неверный гимн страны. Чемпионат мира проходит 2-21 мая в Кельне и Париже.

– Мы приносим извинения хоккеистам и болельщикам сборной Словакии за то, что вместо гимна была включена другая композиция, – приводит официальный сайт турнира слова Зигфельда.

Напомним, что сборная России выступает в одной группе со словаками и итальянцами.

"СЭ" вел трансляцию матча Словакия – Италия