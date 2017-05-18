Определились все полуфиналисты чемпионата мира-2017

Определились все полуфиналисты чемпионата мира по хоккею-2017.

Соперником сборной России стала Канада, в другом полуфинале встретятся Финляндия и Швеция.

"СЭ" проведет трансляции матчей Канада – Россия и Финляндия – Швеция.

Обе встречи пройдут в субботу, 20 мая, в Кельне. Начало игр (16.15 или 20.15) будет определено позже.

Матч за третье место (17.15) и финал (21:45) пройдут в Кельне в воскресенье, 21 мая.

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