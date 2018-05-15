Определились две пары четвертьфиналистов на ЧМ-2018 в Дании

После завершения матчей группового турнира чемпионата мира-2018 в Дании Швейцария - Франция (5:1) и Финляндия - США (6:2) определились две пары четвертьфиналистов. Швейцарцы благодаря победе над французами заняли четвертое место в группе A. Их соперником по превому раунду плей-офф станут финны, занявшие первую строчку в группе B. Ставшие вторыми американцы в четвертьфинале сыграют со третьей командой группы A Чехией.
Отметим, что сборная России может сыграть с Канадой уже в 1/4 финала. Это случится, если в последней игре группового турнира команда Ильи Воробьева проиграет Швеции и займет вторую строчку в своей группе, а канадцы одержат победу над Германией.
Если россияне обыграют "Тре Крунур", то выйдут на первое место в группе и в четвертьфинале сыграют либо с Латвией, либо с Данией – эти команды спорят между собой за четвертое место в группе B.
Расписание матчей и турнирное положение команд //
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rumayak
Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://linkto.eu/mblog
17:38
kelavr
1/4 - Канада - вокзал и дом, милый дом
17:35