Определились две пары четвертьфиналистов на ЧМ-2018 в Дании

После завершения матчей группового турнира чемпионата мира-2018 в Дании Швейцария - Франция (5:1) и Финляндия - США (6:2) определились две пары четвертьфиналистов. Швейцарцы благодаря победе над французами заняли четвертое место в группе A. Их соперником по превому раунду плей-офф станут финны, занявшие первую строчку в группе B. Ставшие вторыми американцы в четвертьфинале сыграют со третьей командой группы A Чехией.

Отметим, что сборная России может сыграть с Канадой уже в 1/4 финала. Это случится, если в последней игре группового турнира команда Ильи Воробьева проиграет Швеции и займет вторую строчку в своей группе, а канадцы одержат победу над Германией.

Если россияне обыграют "Тре Крунур", то выйдут на первое место в группе и в четвертьфинале сыграют либо с Латвией, либо с Данией – эти команды спорят между собой за четвертое место в группе B.

Расписание матчей и турнирное положение команд //

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