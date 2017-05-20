Онлайн с Шевченко и Еронко - прямо сейчас. ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

20:07 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Онлайн с Шевченко и Еронко - прямо сейчас

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В официальной группе "СЭ" в социальной сети "ВКонтакте" начался прямой эфир из Кельна с корреспондентами отдела хоккея Алексеем Шевченко и Игорем Еронко. После полуфинала чемпионата мира между сборными Канады и России, проигранного нашей сборной со счетом 2:4, разбираем ключевые моменты встречи.

Матч за третье место чемпионата мира по хоккею-2017 пройдет завтра в Кельне, начало игры – в 17:15 по московскому времени. Во втором полуфинале сегодня встретятся Швеция и Финляндия, начало матча – в 20:15. "СЭ" проведет трансляцию игры Швеция – Финляндия.

Трансляция матча Канада – Россия

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Материалы сюжета: ЧМ-2017. Плей-офф. Россия vs Канада в полуфинале
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