Онлайн с Алексеем Шевченко - в 21.30

В 21.30 по московскому времени в официальной группе "СЭ" в социальной сети "ВКонтакте" начнется прямой эфир из Кельна с корреспондентом отдела хоккея Алексеем Шевченко. Накануне полуфинала чемпионата мира между сборными Канады и России, который состоится 20 мая, он ответит на вопросы читателей по игре команды Олега Знарка и по прогнозам на игру.

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне в субботу, 20 мая. Начало игры – в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

​Видеотрансляция игры Канада – Россия начнется в 16.15 здесь.